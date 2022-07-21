Надолго ли в Петербурге установилась жаркая и сухая погода? Прогноз главного синоптика города

По данным Колесова, в ближайшие три дня Петербург «снова окажется в летней погоде». Сегодня и завтра, 21 и 22 июля, норма температуры в городе будет находиться в среднем значении +19,5 градусов — это «самая макушка лета, а потом медленно начинает понижаться».

«Конечно, европейской жары мы не получим, но непродолжительные +28…+30 градусов не помешают даже любителям холодной дождливой погоды. […] Так как предстоящие дни очень теплые, то среднесуточная температура в Санкт-Петербурге будет превышать эту норму», — поделился синоптик.

Однако жаркая летняя погода установилась в Петербурге ненадолго. По данным Колесова, начиная с воскресенья, уже начиная с воскресенья 24 июля, «опять влияние циклонов, больше дождей и прохладнее погода».

Также синоптик подвел итоги второй декады июля, которая стала довольно прохладной. «Средняя декадная температура воздуха в Санкт-Петербурге составила всего +18,1 градуса, а это 82 место в ряду самых теплых декад середины июля (вторая половина списка)», — поделился Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 22 июля, синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем +27…+29. В субботу, 23 июля, также прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, во второй половине дня в городе местами пройдут кратковременные дожди. Но и они не повлияют на установившееся тепло: в ночное время суток ожидается +16…+18 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28.