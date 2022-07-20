Попасть в Кронштадт в День ВМФ получится только по пропускам

Как сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга, 31 июля с 7:00 до 17:00 будет ограничен въезд транспорта в Кронштадт. В этот день в городе проведут Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Для того, чтобы жителям Кронштадта попасть домой, нужно будет получить специальные пропуска.

Их будут оформлять с 20 по 30 июля включительно в МФЦ Кронштадтского района на улице Зосимова. Получить их смогут граждане РФ, имеющие временную или постоянную регистрацию на территории Кронштадтского района либо обладающие правами на жилые помещения там. Документ можно оформить по предварительной записи или без нее.

Для оформления специального пропуска потребуется:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие факт проживания или обладания правами на жилье на территории Кронштадтского района (паспорт или временное удостоверение личности, свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3), документы о владении или пользовании жилым помещением, например договор найма, свидетельство о собственности или выписка ЕГРН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

действующий полис ОСАГО или его бумажная копия, если он оформлен в электронном виде;

согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.

Спецпропуск за жителя может оформить его доверенное лицо или законный представитель. Для этого нужны удостоверение личности представителя, копия удостоверения личности заявителя и доверенность либо документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Пропуск могут выдать в день обращения, если все документы будут в порядке.