Петербуржцам предложили выбрать расцветку для ретротрамваев

Комитет по транспорту Петербурга предложил выбрать один из трех вариантов цвета для ретротрамваев. Новую раскраску получат 54 транспортных средства, которые поставит городу Уралтрансмаш.
Как сообщили в комитете, в схеме окраски будут использованы классические сочетания цветов. Голосование продлиться до 10 августа, сделать свой выбор можно по ссылке.
Напомним, уже в следующем году по Петроградской стороне и Коломне начнут курсировать новые трамваи — ретро в стиле 50-60-х годов. Трамваи для Петербурга разработало АО «Уралтрансмаш». По просьбе властей города они стилизованы под подвижной состав 50-60-х годов прошлого века.
«За точку отсчета этот период выбрали потому, что именно тогда ленинградский трамвай был главным пассажирским транспортом, ведь метро в городе открылось только в 1955 году. Дизайнерские решения, примененные в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев, нашли свое отражение в новых вагонах», — объясняют разработчики.
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