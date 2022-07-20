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Петербуржцам предложили выбрать расцветку для ретротрамваев

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Комитет по транспорту Петербурга предложил выбрать один из трех вариантов цвета для ретротрамваев. Новую раскраску получат 54 транспортных средства, которые поставит городу Уралтрансмаш.

Как сообщили в комитете, в схеме окраски будут использованы классические сочетания цветов. Голосование продлиться до 10 августа, сделать свой выбор можно по ссылке.

Напомним, уже в следующем году по Петроградской стороне и Коломне начнут курсировать новые трамваи — ретро в стиле 50-60-х годов. Трамваи для Петербурга разработало АО «Уралтрансмаш». По просьбе властей города они стилизованы под подвижной состав 50-60-х годов прошлого века.

«За точку отсчета этот период выбрали потому, что именно тогда ленинградский трамвай был главным пассажирским транспортом, ведь метро в городе открылось только в 1955 году. Дизайнерские решения, примененные в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев, нашли свое отражение в новых вагонах», — объясняют разработчики.

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