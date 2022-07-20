В Петербурге закрывают сады и отменяют «Метеоры» в Петергоф. И все из-за сильного ветра

По данным гидрометеорологической службы, ветер усилится во второй половине дня, а порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду. В Смольном приняли решение временно закрыть сады и скверы, чтобы минимизировать риск от возможного падения деревьев и веток.

Сейчас не работает Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

«В случае ухудшения погодных условий Комитет рекомендует жителям и гостям города быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, из-за непогоды приостановили курсирование «Метеоров» из Петербурга в Петергоф. Об этом стало известно из группы ВКонтакте музея-заповедника.