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Во «Дворе Гостинки» пройдет благотворительный своп «Шеринг день» о вторичном потреблении и разумном использовании ресурсов

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Общественное пространство «Двор Гостинки» и благотворительные магазины «Спасибо!» проведут своп «Шеринг день» — фестиваль о вторичном потреблении и разумном использовании ресурсов. Под открытым небом можно будет обменяться одеждой, книгами, посудой, материалами для творчества, игрушками, растениями, а также опытом и знаниями. 

Фотография предоставлена «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»

На одной площадке «Двора Гостинки» в рамках благотворительного свопа соберутся мастер-классы, лекции, маркет и обмены от крупных петербургских шеринг-сообществ. Главная объединяющая тема — идея вторичного потребления и разумного использования ресурсов. В своп-зоне каждый сможет поменять ненужную ему вещь на любую другую.

Также в программе фестиваля мастер-классы по росписи одежды, изготовлению браслетов из старых ремней и бумаги из яичных лотков. В зоне лектория расскажут о том, куда деваются ненужные вещи и что можно из них сделать, сколько деревьев можно спасти, если читать не новые книги, и что такое «этичная косметика».

Вечером — с 19:00 до 21:00 — в рамках фестиваля на большой концертной площадке во «Дворе Гостинки» пройдет музыкальная программа, которая завершит благотворительный своп.

«Шеринг день» пройдет во «Дворе Гостинки» на Невском проспекте, 35 в субботу, 23 июля, с 13:00 до 21:00. Вход свободный.

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