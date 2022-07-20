Видели научное хокку про одиночный фотон в Петербурге? Что это было — раскрыли в Университете ИТМО

С начала июля на улицах, в общественных пространствах и метро Петербурга можно встретить научное хокку про одиночный фотон, который грустит без энтропии. О том, что это означает, рассказали в Университете ИТМО — раскрываем все тайны.
Хокку «Одиночный фотон / Без энтропии грустит / Сингулярность» можно встретить в «Севкабель Порту», на Садовой улице и проспекте Медиков, Невском и Каменноостровском проспектах, а также в метро, на эскалаторах и просто на улицах города. На самом изображении нет никакой ссылки или QR-кода ― те, кому было любопытно узнать разгадку, вбивали текст в поисковике. Так они становились участниками первого этапа квеста.
Каждый этап становился проверкой навыков шифрования, стеганографии и логики, а также умения работать с исходным кодом сайта и языками программирования в целом. В квесте также есть отсылки к физике, химии и информационной безопасности — почти ко всему спектру дисциплин, которые ждут будущих студентов в ИТМО.
Первый участник, которому удалось пройти все пятнадцать шагов, — петербуржец Илья Шаповалов, который стал победителем квеста. Теперь он сможет поступить на любую программу в университете по своему выбору в рамках ITMO.STARS ― конкурса уникальных достижений Университета ИТМО для талантливых и проактивных абитуриентов.
«В квесте принял участие от скуки, люблю решать разные задачки. О призе догадывался уже на первых шагах, но как-то не верилось. Даже после победы не могу принять этот факт, такое чувство, будто сейчас мне все скажут, что это была шутка. Слишком много сил потратил на поступление, я даже смирился с участью платника, а тут этот приз… Направление я выбрал еще до квеста — «Прикладная математика и информатика», уже в начале июля подал документы. Я считаю, что там дается очень хорошая база для дальнейшего развития в IT, поэтому хочу именно туда», — поделился Илья.
Любой выпускник может прислать мотивационное письмо и портфолио ― это может быть программа или алгоритм, инновационный проект, опубликованная научная статья, технологическое устройство, социальный проект и многое другое. Единственное условие конкурса ― преодолеть минимальный порог по баллам ЕГЭ. Победители, которых определит конкурсная комиссия университета, смогут поступить в ИТМО и продолжить работу над своими проектами.
«Мы решили в очередной раз показать, что поступление в ИТМО — это не только про оценки и баллы. Наши абитуриенты — это любознательные люди, которым интересны вызовы, они целеустремленные и любят решать сложные задачи не только в теории, но и на практике. Это и диалог с городом — баннеры квеста часто появлялись в социальных сетях петербуржцев, их обсуждали, выдвигали свои версии. Наука ближе, чем вы думаете — нужно лишь копнуть чуть глубже», — рассказала команда организаторов квеста.
Главный приз уже разыгран, но проверить свои навыки и попытать удачу в квесте может любой желающий. Как говорят в ИТМО, задания нетривиальные, поэтому далеко не каждый с ними справится.
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