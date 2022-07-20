Видели научное хокку про одиночный фотон в Петербурге? Что это было — раскрыли в Университете ИТМО

Хокку «Одиночный фотон / Без энтропии грустит / Сингулярность» можно встретить в «Севкабель Порту», на Садовой улице и проспекте Медиков, Невском и Каменноостровском проспектах, а также в метро, на эскалаторах и просто на улицах города. На самом изображении нет никакой ссылки или QR-кода ― те, кому было любопытно узнать разгадку, вбивали текст в поисковике. Так они становились участниками первого этапа квеста.

Каждый этап становился проверкой навыков шифрования, стеганографии и логики, а также умения работать с исходным кодом сайта и языками программирования в целом. В квесте также есть отсылки к физике, химии и информационной безопасности — почти ко всему спектру дисциплин, которые ждут будущих студентов в ИТМО.