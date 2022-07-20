Температура идет на повышение. Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 июля, на метеорологические условия в Петербурге продолжит оказывать влияние тыловая часть уходящего циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в центре и на востоке области, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +21…+23 градусов, по области +18…+23. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В четверг, по данным Леуса, обойдется без дождей, а воздух прогреется до +25 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем +25…+27. В пятницу, 22 июля, также переменная облачность и без осадков. В ночное время суток температура останется без изменений, днем воздух прогреется до +27…+29.