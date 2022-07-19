В Петербурге в очередной раз объявили «желтый» уровень опасности. На этот раз из-за штормового ветра

По данным Росгидрометцентра, порывы ветра будут 15-27 метров в секунду. По шкале Бофорта 15 — это крепкий ветер, а 27 — уже уверенный сильный шторм. «Желтый» уровень опасности будет действовать в Петербурге с 9 часов до 21 часа 20 июля.

«Желтый» — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. В Смольном просят водителей проявлять особую осторожность на дорогах из-за высокого риска ДТП, также быть осторожными просят и пешеходов.

Ранее областное и петербургское управление МЧС предупреждало жителей региона, что надвигаются сильный ветер, ливни и грозы. Они начали бушевать уже сегодня, и непогода сохранится и завтра. Рассказываем, какие еще изменения погоды ждут жителей города и области.