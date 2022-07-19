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В Петербурге в очередной раз объявили «желтый» уровень опасности. На этот раз из-за штормового ветра

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Петербург снова накрывает непогода. В городе вводят «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 27 (!) метров в секунду.

Shutterstock.com

По данным Росгидрометцентра, порывы ветра будут 15-27 метров в секунду. По шкале Бофорта 15 — это крепкий ветер, а 27 — уже уверенный сильный шторм. «Желтый» уровень опасности будет действовать в Петербурге с 9 часов до 21 часа 20 июля.

«Желтый» — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. В Смольном просят водителей проявлять особую осторожность на дорогах из-за высокого риска ДТП, также быть осторожными просят и пешеходов.

Ранее областное и петербургское управление МЧС предупреждало жителей региона, что надвигаются сильный ветер, ливни и грозы. Они начали бушевать уже сегодня, и непогода сохранится и завтра. Рассказываем, какие еще изменения погоды ждут жителей города и области.

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