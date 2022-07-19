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Сильный ветер и грозы: МЧС предупреждает о непогоде в Петербурге и Ленобласти

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В Петербург и Ленобласть придет непогода. Сильный ветер, ливни и грозы начнут бушевать уже сегодня с продолжение на завтрашний день. Рассказываем, какие еще изменения погоды ждут жителей города и области.

Shutterstock.com

Уже с 19 июля, начиная с 14 до 17 часов, в Ленобласть придут ливни и грозы, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Петербургское управление спасателей предупреждает, что 20 июля в городе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Помимо этого, в Петербурге прогнозировались небольшие дожди, а местами грозы.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, уже во второй половине недели в город вернется тепло +25... 30 градусов.

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