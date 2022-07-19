Смольный планирует сделать станцию метро «Театральная» в Петербурге с двумя выходами

Ранее петербуржцам предложили выбрать, где будет располагаться выход из метро. Остановились на варианте размещения на Театральной площади перед Мариинским театром. Левакин назвал такое предпочтение вполне понятным, пишет «Петербургский дневник».

«Выбор понятен — это позволяет посетителям двух театров более комфортно уезжать и приезжать», — подчеркнул Андрей Левакин.

Чиновник также добавил, что городские власти рассматривают еще один вариант, который не показывали общественности во время голосования. Еще один выход из метро могут разместить на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Соответствующий проект уже есть в распоряжении КРТИ и на данный момент окончательного решения по нему не принято.

«Выход из метро на месте Дома быта интересен с точки зрения наземного общественного транспорта: в нашем понимании станции "Театральная" желательно иметь два выхода, что мы и планируем в наших проектных материалах. С точки зрения существующей застройки технологически проще выход из станции "Театральная" разместить на месте Дома быта. Сложнее с точки зрения инженерных решений — со стороны Мариинского театра. Дождемся профессионального решения от экспертов и инженеров», — уточнил Левакин.

Он подчеркнул, что во время строительства вестибюля власти будут учитывать не только мнение горожан, но и прислушиваться к позиции Мариинского театра. Ранее художественный руководитель сообщал о трещинах, которые появились в историческом здании театра после начала строительства новой станции метро.

По словам Левакина, на сегодняшний день ситуация в здании Мариинского театра находится «под строгим и пристальным наблюдением». Чтобы продолжить работы над станцией, необходимо укрепить конструкции культурного учреждения, а также разработать предпроектную документацию и уточнить планировочные решения для «Театральной», сказал председатель КРТИ.

Ранее вопрос о размещении вестибюля строящейся в данный момент станции метрополитена «Театральная» решался в августе 2020 года. Тогда же художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев призвал сохранить Театральную площадь в том виде, в каком она была 150 лет назад — по его мнению, строительство выхода «изуродует Театральную площадь».

Позже от этой идеи отказались официально. Смольный принял решение отказаться от строительства наземного вестибюля возле Мариинского театра, теперь это подтверждает информация, размещенная на портале госзакупок. А саму «Театральную» хотят открыть к 2026 году вместе с еще двумя станциями.