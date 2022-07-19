В форте «Константин» пройдет первый Международный фестиваль скорости на открытой воде

«Балтийская миля 2022» — первый международный фестиваль скорости на открытой воде, который пройдет 6 августа на территории форта «Константин». Обещают соревнования и показательные выступления на разнообразной водно-моторной технике, заплыв на шутейных транспортных средствах и пиротехническое шоу. Кроме того в программе фестиваля — масштабная выставка авто- и мототехники, в том числе моделей ретро и существующих в единичных экземплярах, и велоквест, посвященный истории, легендам и достопримечательностям Кронштадта.
Талисманом фестиваля стала балтийская нерпа — один из символов Балтийского моря. Недаром на территории музейно-исторического парка «Кронштадт. Остров фортов» установлен памятник балтийской нерпе. Петербуржцы питают к нерпам особую симпатию: сообщают об обнаруженных детенышах, помогают специалистам в спасении животных, оказавшихся в опасной ситуации, следят за историями найденных нерпят. Недавно горожане выбирали имена двум спасенным малышам, о которых заботились сотрудники Центра помощи морским млекопитающим. Ослабленных нерпят нашли на Аптекарской набережной и на берегу Невы у проспекта Обуховской обороны. В итоге решили назвать их в честь мест спасения — Аптекарь и Обухов. Оба детеныша уже вернулись в Ладогу после курса реабилитации.
Международный фестиваль скорости на открытой воде станет завершением автопробега ГрандТур «Балтийская миля 2022», который проводится с 30 июля по 6 августа по историческому тракту, связавшему в XVIII веке Москву и Санкт-Петербург по указу Петра I. Большая часть маршрута проложена по территориям Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. 15 команд-участниц из России и Белоруссии стартуют на Поклонной горе в Москве и финишируют на Якорной площади в Кронштадте.
«Балтийская миля 2022» продолжает программу празднования 350-летия со Дня рождения первого российского императора Петра I. Фестиваль также включен в официальный список мероприятий, посвященных Дню военно-морского флота России в 2022 году.
Комментарии (0)