В форте «Константин» пройдет первый Международный фестиваль скорости на открытой воде

Международный фестиваль скорости на открытой воде станет завершением автопробега ГрандТур «Балтийская миля 2022», который проводится с 30 июля по 6 августа по историческому тракту, связавшему в XVIII веке Москву и Санкт-Петербург по указу Петра I. Большая часть маршрута проложена по территориям Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. 15 команд-участниц из России и Белоруссии стартуют на Поклонной горе в Москве и финишируют на Якорной площади в Кронштадте.

«Балтийская миля 2022» продолжает программу празднования 350-летия со Дня рождения первого российского императора Петра I. Фестиваль также включен в официальный список мероприятий, посвященных Дню военно-морского флота России в 2022 году.

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