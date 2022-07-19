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Все еще дожди, но уже теплее: какой будет погода в Петербурге в ближайшие дни?

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Влияние циклона на погоду в Петербурге начинает ослабевать. Уже сегодня в городе будет теплее, чем накануне — несмотря на продолжающиеся кратковременные дожди. Публикуем прогноз синоптиков на ближайшие дни.

Vladimirkarp / Shutterstock.com

«Санкт-Петербург: влияние циклона начинает ослабевать. Сегодня Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — дал прогноз на вторник, 19 июля, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, по данным Леуса, «дожди прекратятся и потеплеет до +22…+24 градусов».

Однако осадки могут ненадолго задержаться. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 20 июля, в городе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки, ночью местами с грозами. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем прогреется до +21…+23.

Теплая и сухая погода вернется в Петербург в четверг. 21 июля синоптики прогнозируют ночью облачность с прояснениями, днем переменную облачность, но уже без существенных осадков. В темное время суток температура воздуха составит +16…+18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки в +25…+27.

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