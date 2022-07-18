Дороги в центре Петербурга перекроют ради телетрансляции парада ко Дню ВМФ

В центре Петербурга почти на две недели изменят схему движения и парковки. Это связано с репетициями и проведением Главного военно-морского парада. Рассказываем, какие улицы будут перекрывать.
Движение транспорта запретят:
- с 0:00 21 июля до 6:00 5 августа — по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду;
- с 0:00 25 июля до 23:59 1 августа — по Таможенному переулку и по Галерной улице от дома 3 до Сенатской площади.
Ограничение проезда и сужение дороги коснется следующих улиц:
- с 0:00 21 июля до 6:00 5 августа — на Английской набережной от дома 2 до дома 6;
- с 0:00 24 июля до 23:59 1 августа — на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 38 и на Университетской набережной вдоль дома 5.
Кроме того, с 0:00 20 июля до 6:00 5 августа запретят парковку на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, нечетной стороне Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 38, четной стороне Университетской набережной вдоль дома 5 и в Таможенном переулке.
Ранее сообщалось, что во время репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге изменят график разводки мостов. Приводим список. Помимо этого, репетиция военно-морского парада на несколько дней ограничит движение в центре Петербурга. Публикуем расписание и список дорог.
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