Дороги в центре Петербурга перекроют ради телетрансляции парада ко Дню ВМФ

Движение транспорта запретят:

с 0:00 21 июля до 6:00 5 августа — по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду;

с 0:00 25 июля до 23:59 1 августа — по Таможенному переулку и по Галерной улице от дома 3 до Сенатской площади.

Ограничение проезда и сужение дороги коснется следующих улиц:

с 0:00 21 июля до 6:00 5 августа — на Английской набережной от дома 2 до дома 6;

с 0:00 24 июля до 23:59 1 августа — на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 38 и на Университетской набережной вдоль дома 5.

Кроме того, с 0:00 20 июля до 6:00 5 августа запретят парковку на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, нечетной стороне Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 38, четной стороне Университетской набережной вдоль дома 5 и в Таможенном переулке.

Ранее сообщалось, что во время репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге изменят график разводки мостов. Приводим список. Помимо этого, репетиция военно-морского парада на несколько дней ограничит движение в центре Петербурга. Публикуем расписание и список дорог.