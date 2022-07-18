Ждем грозу: в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

Режим будет действовать в городе с 22:00 19 июля до 6:00 20 июля. «Желтый» — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП, а пешеходов призывают быть особенно осторожными на улице.

Ранее главный синоптик Петербурга сообщал, что сегодня, 18 июля, в городе еще будет прохладно — температура воздуха будет колебаться в районе +18 градусов. Потепление придет уже завтра, во вторник, когда воздух начнет прогреваться до +22 градусов. Все эти дни в городе местами ожидаются кратковременные дожди, в ночь с 19 на 20 июля — в большинстве районов. «Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Санкт-Петербургом и будет сухо и тепло», — резюмировал Колесов.