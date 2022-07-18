Репетиции военно-морского парада изменят график разводки мостов в Петербурге

Как сообщают в «Мостотресте», в ночь на вторник, 19 июля, и четверг, 21 июля, разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06:00 утра. Таким образом:

Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00;

Троицкий мост разведут с 01:20 до 06:00;

Дворцовый мост будет разведен два раза — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00;

Благовещенский мост также разведут дважды — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.

Следующие репетиции будут дневными и пройдут 24 и 28 июля. Расписание разводки мостов в эти дни будет опубликовано позднее.

Специалисты напоминают, что на время разводки мостов проезд транспорта по данным ним будет прекращен. Отмечается, что закрытие движение по переправам после их наведения может быть продлено до 15 минут.

В 2022 году День военно-морского флота пройдет 31 июля. Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру I — после того как 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. В России праздник учрежден в 2006 году. В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.