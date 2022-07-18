Благотворительный фестиваль «Светло» проведут в «Охта Парк» в поддержку подопечных фонда «свет.дети»

Весь день в «Охта Парке» будет работать три тематические площадки: лужайка перед рестораном Après Ski, парк развлечений и бистро Après Ski.

В первой локации пройдет фестиваль «Кухни мира»: там будут подавать итальянские равиоли с кроликом, испанскую паэлью, сканди-бургеры с олениной, главный вьетнамский суп Фо-Бо. Также на лужайке пройдут мастер-классы, вкусная анимация и розыгрыш подарков.

На другой площадке — в парке развлечений «Охта Парка» — устроят спортивные мероприятия на свежем воздухе: семейную эстафету, танцевальный флешмоб, детские мастер-классы, анимационную программу и выступление фристайлеров.

В бистро Après Ski проведут мастер-классы по фехтованию и аргентинскому танго, а также устроят выставку клинкового оружия и показательные поединки с шоу.

На протяжении всего мероприятия будут разыгрывать ценные призы и сертификаты от партнеров. Благотворительный фестиваль «Светло» пройдет 23 июля с 12:00 до 20:00 на курорте «Охта Парк» в деревне Мистолово Ленинградской области, подробности можно узнать здесь.