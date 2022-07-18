Когда в Петербурге вновь станет тепло, солнечно и сухо? Рассказал главный синоптик города

«Выходные были плохими, не только делать что либо, планировать дела невозможно. Дожди, хотя и кратковременные, но друг за другом. Грибы так и не пошли, одни лисички, все же ждут они какого-то сигнала. Но есть и хорошая новость, полностью погасили пожарную опасность в лесах, поэтому погоду можно начинать улучшать. А перспективы улучшения погоды остаются неизменными», — поделился Колесов.

По прогнозу синоптика, сегодня, 18 июля, в Петербурге еще будет прохладно — температура воздуха будет колебаться в районе +18 градусов. Потепление придет уже завтра, во вторник, когда возду начнет прогреваться до +22 градусов. Все эти дни в городе местами ожидаются кратковременные дожди, в ночь с 19 на 20 июля — в большинстве районов. «Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Санкт-Петербургом и будет сухо и тепло», — резюмировал Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 19 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем +20…+23. В среду, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, обойдется без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23.