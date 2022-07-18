Почти 100 петербуржцев приняли участие в субботнике на дачах Бенуа, Грубе и Крона в Петергофе

Почти 100 петербуржцев выехали в Петергоф, чтобы провести субботник на дачах Бенуа, Грубе и Крона. В рамках акции волонтеры убрали мусор и проредили растительность, которая мешала деревянным зданиями начала ХХ века.
Субботник стал первой акцией в рамках третьего сезона «Волонтерского кампуса» — проекта по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Петербурга, который реализует региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В рамках сезона запланированы еще четыре субботниках на деревянных объектах культурного наследия — в том числе «Дача деревянная 2-этажная» в поселке Левашово и «Дача Леснер с садом и фонтаном» в Петербурге.
Субботник занял несколько часов — волонтеры занимались уборкой мусора и прореживанием растительности вокруг памятников деревянной архитектуры. Не обошлось и без новых знаний — руководитель программы «Дизайн среды» СПбГУ, потомок семьи Бенуа Евгения Петрашень провела экскурсию по территории и рассказала об истории дач. В завершении всех участников акции угостили полевой кашей.
«Может показаться, что субботники — не самый эффективный метод сохранения объектов культурного наследия. Ведь здание так и стоит заброшенным, что толку от того, что вокруг нет мусора? Но большие дела всегда начинаются с малого. Сначала — убрать мусор, расчистить дорожки. И только затем — провести обмеры, создать проект реставрации», — говорят в петербургском отделении ВООПИиК.
Принять участие в грядущих акциях могут все желающие — следить за анонсами можно в Telegram-канале общества.
Дача М. Н. Бенуа в Петергофе построена в 1892 году по проекту архитектора Леонтия Бенуа в стиле эклектика. Дача самого архитектора находилась рядом до 1919 года, когда сгорела в пожаре. Постройка является одной из трех дач в Бобыльске (сейчас — поселок Просвещение), которые Бенуа построил в 1890-1892-м годах для себя и для своих родственников — мужа сестры, предпринимателя Александра Эвальдовича Мейснера и брата, морского офицера Михаила Николаевича Бенуа.
Дача архитектора А. А. Грубе возведена им в стиле модерн предположительно в начале XX века. В настоящее время постройка принадлежит СПбГУ и не используется.
Точная дата постройки дачи Л. И. Крона в стиле северный модерн и архитектор неизвестны — предположительно, строительство происходило в 1891-1892-х годах по проекту Леонтия Бенуа. Сейчас постройка также принадлежит СПбГУ и не охраняется.
Все три здания расположены на Приморской улице в Петергофе.
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