Почти 100 петербуржцев приняли участие в субботнике на дачах Бенуа, Грубе и Крона в Петергофе

Субботник стал первой акцией в рамках третьего сезона «Волонтерского кампуса» — проекта по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Петербурга, который реализует региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В рамках сезона запланированы еще четыре субботниках на деревянных объектах культурного наследия — в том числе «Дача деревянная 2-этажная» в поселке Левашово и «Дача Леснер с садом и фонтаном» в Петербурге.

Субботник занял несколько часов — волонтеры занимались уборкой мусора и прореживанием растительности вокруг памятников деревянной архитектуры. Не обошлось и без новых знаний — руководитель программы «Дизайн среды» СПбГУ, потомок семьи Бенуа Евгения Петрашень провела экскурсию по территории и рассказала об истории дач. В завершении всех участников акции угостили полевой кашей.

«Может показаться, что субботники — не самый эффективный метод сохранения объектов культурного наследия. Ведь здание так и стоит заброшенным, что толку от того, что вокруг нет мусора? Но большие дела всегда начинаются с малого. Сначала — убрать мусор, расчистить дорожки. И только затем — провести обмеры, создать проект реставрации», — говорят в петербургском отделении ВООПИиК.

Принять участие в грядущих акциях могут все желающие — следить за анонсами можно в Telegram-канале общества.