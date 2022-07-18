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В лесах под Петербургом поспела любимая ягода Пушкина и Петра I

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В лесах под Петербургом поспела морошка — любимая ягода Пушкина и Петра I. Местами можно наткнуться на целые «желтые ковры» из нее.

Павел Глазков

Петербургский зоолог — о сезоне морошки:

Поспела любимая ягода Петра I и Пушкина! Сбылись прогнозы. В начале лета обильно цвела морошка, и можно было только предполагать, что будет хороший урожай... Но чтобы ее было так много! В лесу местами просто желтый ковер! Такое ощущение, что природа сделала подарок основателю нашего города на его 350-й летний юбилей! Ведь известно, что император морошку очень уважал. Не зря ее называют «царской ягодой»! В особенности Петру I нравилось мороженое с морошкой.

Где именно собирать морошку прямо сейчас зоолог не рассказал, просто призвав петербуржцев отправляться «срочно в лес».

Морошка — вид многолетних травянистых растений рода Рубус семейства розовые. Научное название происходит от древнегреческих слов «на земле» и «шелковица», в древности же ягоду называли «болотный янтарь», «очи болота», «болотный стражник». Морошку можно найти на торфяных болотах, в заболоченных лесах, моховых и кустарниковых тундрах в арктической и северной лесной полосе, в средней полосе европейской части России, в Беларуси, Сибири и на Дальнем Востоке. Ягода соседствуют с брусникой, водяникой, черникой, голубикой, рядом с ней часто растет багульник, много сфагнового мха.

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