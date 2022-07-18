Температура ниже нормы и дожди: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 июля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует тыловая часть циклона, центр которого окажется над территорией Коми. «Регион ждет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а температурный фон вновь останется ниже климатической нормы», — дал прогноз синоптик.

Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов, по области +16…+21. Ветер ожидается юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «чуть теплее, но вновь с дождями».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 19 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем +20…+23.

В среду, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, обойдется без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23.