В Мурине заметили новую «пиксельную» инсталляцию «Мышление краба»

Арт-объект получил название «Мышление краба». Как пояснил создатель, это «отсылка к крабам в ведре, где выбраться наружу нет шансов, ведь сородичи цепляются и тянут обратно каждого, кто пытается покинуть ловушку».

«Часто ли бывало, что близкие люди заставляют вас усомниться в принятых решениях, развивают в вас тревоги, страхи и неуверенность? Тормозят на пол пути и говорят: «это сложно, у тебя не получится», «и так хорошо, не меняй ничего», «не жили богато, нечего и начинать», «ты еще пожалеешь о своих решениях», – отметил он. Фигуру в виде краба разместили в поле между Мурино и Буграми.