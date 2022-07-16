Тюлень Уран доплыл до Эстонии. Ранее он побывал в Финляндии

Напомним, тюлени Шепелев, Казаков и Уран стали первыми выпускниками Фонда друзей балтийской нерпы в 2022 году. Они отправились в вольное плавание в водах Финского залив в начале июня. Показываем, как это было, и рассказываем историю уже бывших (или не совсем) подопечных фонда.

В конце июня 2022 года Уран не захотел быть эмигрантом и вернулся в Россию. Выпущенный в большую воду в начале июня и недолго «поживший» в Финляндии, к концу месяца он вновь был замечен у северных фортов близ Кронштадта. Петербуржцы иронизируют: «Жилье выбирал, смотрел варианты…».