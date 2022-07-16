18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Женщина погибла при пожаре в коммуналке на Декабристов

Поделиться:

В эту субботу, 16 июля, в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС, погибла одна женщина.

Возгорание в доме 57 по улице Декабристов случилось около половины второго дня. В 7-комнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 25 квадратных метров. В 14:03 пожару присвоили ранг 1БИС, через 10 минут спасателям удалось его локализовать. В 14:39 ранг снизили до номера 1.

Всего было эвакуировано 13 жильцов, в ликвидации огня участвовали 22 спасателя и 5 единиц техники.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: