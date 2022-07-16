Женщина погибла при пожаре в коммуналке на Декабристов

В эту субботу, 16 июля, в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС, погибла одна женщина.
Возгорание в доме 57 по улице Декабристов случилось около половины второго дня. В 7-комнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 25 квадратных метров. В 14:03 пожару присвоили ранг 1БИС, через 10 минут спасателям удалось его локализовать. В 14:39 ранг снизили до номера 1.
Всего было эвакуировано 13 жильцов, в ликвидации огня участвовали 22 спасателя и 5 единиц техники.
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