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В Петербурге открылись два книжных магазина от проекта «Независимое искусство»

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Проект «Независимое искусство» сообщил об открытии двух книжных магазинов в Петербурге. Рассказываем, где они находятся и что там можно приобрести.

Фото: сайт проекта "Независимое искусство"

Один из магазинов появился на набережной реки Фонтанки,40, а второй — на Большой Конюшенной улице, 1. Там можно будет купить книги об искусстве, литературу для детей, виниловые пластинки, постеры для интерьера и одежда с принтами художников, которые участвовали или побеждали в премии «Независимое искусство». Оба магазина работают с 10:00 до 21:00 без выходных.

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