В Петербурге открылись два книжных магазина от проекта «Независимое искусство»

Один из магазинов появился на набережной реки Фонтанки,40, а второй — на Большой Конюшенной улице, 1. Там можно будет купить книги об искусстве, литературу для детей, виниловые пластинки, постеры для интерьера и одежда с принтами художников, которые участвовали или побеждали в премии «Независимое искусство». Оба магазина работают с 10:00 до 21:00 без выходных.