Синоптик: в эти выходные в Петербурге ожидаются дожди и грозы

По словам синоптика, в эту субботу «синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей изменится мало и регион останется на холодной периферии циклона». «Облаков в небе по-прежнему будет много, пройдут дожди, местами по области с грозами, а температурный фон будет на 2-3° ниже положенного по климату», — отметил Леус.

Температура воздуха в городе составит от +19 до +21 градусов. Скорость юго-западного ветра — 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. При этом в воскресенье ожидается такая же погода, добавил синоптик.