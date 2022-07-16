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Синоптик: в эти выходные в Петербурге ожидаются дожди и грозы

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В эти выходные в Петербурге погода не улучшится: сегодня и завтра будет дождливо и холодно. Об этом сообщил ведущий специалист центра  «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, в эту субботу «синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей изменится мало и регион останется на холодной периферии циклона». «Облаков в небе по-прежнему будет много, пройдут дожди, местами по области с грозами, а температурный фон будет на 2-3° ниже положенного по климату», — отметил Леус.

Температура воздуха в городе составит от +19 до +21 градусов. Скорость юго-западного ветра — 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. При этом в воскресенье ожидается такая же погода, добавил синоптик.

Напомним, также сегодня на территории Петербурга будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

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