В Петербурге снова ввели «желтый» уровень опасности из-за грозы

По информации Росгидрометцентра, с 12 часов 16 июля до 21 часа 16 июля на территории Петербурга будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. «Желтый» — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Водителей просят воздержаться от использования личного транспорта из-за высокого риска ДТП. А пешеходов — проявлять особую осторожность.

Ранее сообщалось, что сегодня днем в Петербурге пройдут ливни с грозами. Об этом горожан предупреждает МЧС — публикуем прогноз и рекомендации.

Напомним, грядущие выходные не порадуют петербуржцев хорошей погодой. В городе усиливается похолодание — уже сегодня температурный фон окажется на несколько градусов ниже климатической нормы.