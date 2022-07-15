Как найти ближайшую спортплощадку с пинг-понгом или баскетбольным кольцом? Запущен специальный чат-бот

Чат-бот создан Комитетом по информатизации и связи по инициативе Комитета по спорту. По интуитивным запросам он помогает быстро найти ближайшие внутридворовые спортивные площадки, где можно поиграть в футбол, баскетбол, стритбол, городошный спорт, настольный теннис, позаниматься на уличных тренажерах и пройти полосу препятствий.

Для того, чтобы найти локацию, нужно отправить запрос в чат-бот @spb_dvor_sportbot и выбрать интересующий вид активности, район, а также статус объекта — «работающий», «временно не работает» или «все».