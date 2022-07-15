18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как найти ближайшую спортплощадку с пинг-понгом или баскетбольным кольцом? Запущен специальный чат-бот

Поделиться:

В Петербурге запустился чат-бот, помогающий найти ближайшую спортплощадку. В несколько кликов можно узнать адрес «коробки» со столом для пинг-понга, баскетбольным кольцом и другими активностями.

Shutterstock.com

Чат-бот создан Комитетом по информатизации и связи по инициативе Комитета по спорту. По интуитивным запросам он помогает быстро найти ближайшие внутридворовые спортивные площадки, где можно поиграть в футбол, баскетбол, стритбол, городошный спорт, настольный теннис, позаниматься на уличных тренажерах и пройти полосу препятствий.

Для того, чтобы найти локацию, нужно отправить запрос в чат-бот @spb_dvor_sportbot и выбрать интересующий вид активности, район, а также статус объекта — «работающий», «временно не работает» или «все».

Полную информацию обо всех доступных этим летом внутридворовых спортивных площадках в Петербурге также можно узнать по ссылке.

7 мест, где можно поиграть на свежем воздухе в Петербурге

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: