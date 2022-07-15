«Сегодня, 15.07.22, Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлю Цветкову* по реабелитирующим основаниям. Процесс длинною в три года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течении 10 дней, прокуратура может пойти в аппеляцию», — сообщается в Telegram-канале «Я/Мы Юлия Цветкова»*.

В ноябре 2019 года против Цветковой* было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Причиной стали рисунки, опубликованные в паблике ВКонтакте «Монологи вагины».

По словам художницы, через рисунки она хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В том же году в поддержку художницы в «Бертгольд Центре» прошла выставка «Цветы лучше пуль», главной целью которой было показать, что обнаженное тело может быть искусством без сексуальной объективации и порнографического подтекста.

До середины 2020 года художница находилась под домашним арестом, который позже был заменен на подписку о невыезде. В начале 2021-го Цветковой* вновь было предъявлено обвинение по делу, а в июне 2022-го прокуратура запросила для художницы три года и два месяца колонии общего режима.

«Это было тяжелое дело, и по нему вынесен прецедентный приговор, который, надеюсь, по крайней мере, на какое-то время закроет вопрос о необходимости плавок и купальников на античных скульптурах», — отметил адвокат художницы Александр Пиховкин.

* Юлия Цветкова внесена Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента.