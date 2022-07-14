Исторический центр Кронштадта предложили закрыть для туристов на автобусах и личных автомобилях

«Наши жители испытывают определенные трудности, особенно в местах локации, где находится исторический Морской собор, Якорная площадь и прилегающие улицы. Когда все дворы и улицы заполняются личным транспортом наших гостей. Автобусы у нас с туристами ездят от памятника памятнику. То есть это, конечно, требует наведения порядка, где-то ограничительных мер, где-то запретительных. Поэтому можно рассмотреть какие-то вопросы по поводу въезда в исторический центр», — сказал руководитель района.

Довганюк посоветовал туристам ходить пешком, «а не ездить от каждого памятника к памятнику на автобусе». Он отметил, что аналогичный запрет действует в других туристических локациях — в России и мире. Помимо этого, глава местной администрации предлагает ввести платную парковку в Кронштадте.

«Например, возле Морского собора, Якорной площади у нас есть памятник "Триумф российского флота". И там расположено несколько домов, музей истории Кронштадта. Люди едут посмотреть Морской собор, на службу, на различные мероприятия, поэтому там все дворы просто заставлены машинами гостей наших. Поэтому я думаю, что эта мера будет востребована для того, чтобы была платная парковка. Соответственно гости должны эти деньги в бюджет Петербурга заплатить, если они хотят прямо к собору подъехать на личном транспорте», — сказал Довганюк.

По его словам, платные парковки должны организовать у городского пляжа и у заказника «Западный Котлин», где машины гостей не позволяют развернуться автобусам на конечных остановках.

Однако директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев утверждает, что запуск платной парковки в Кронштадте не планируется.

«На данный момент расширение зоны платной парковки, которая у нас функционирует в центре Петербурга, на Кронштадт не планируется. То есть такой вариант развития на данный момент у нас не прорабатывается», — объяснил руководитель организации.