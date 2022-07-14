«Обрушилась треть нормы осадков»: показываем фото и видео с последствиями непогоды на севере Петербурга

Как сообщает пресс-служба Водоканала, за час выпало больше трети от месячной нормы осадков. Больше всего от ливня пострадали Калининский и Выборгский районы — там за двадцать минут зафиксировали 17,7 мм воды при норме в 7,2 мм.

«Система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, на улицах города могут появляться скопления воды», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу предприятия.