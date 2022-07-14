«Обрушилась треть нормы осадков»: показываем фото и видео с последствиями непогоды на севере Петербурга

Циклон «Барбара» превратил север Петербурга в настоящую Венецию. Дороги стали реками, машины — катерами, а пешеходам приходится обращаться к библейским мотивам, чтобы перейти проезжую часть, не намокнув (спойлер, получается не очень эффективно). Показываем последствия разбушевавшейся стихии в городе.
Как сообщает пресс-служба Водоканала, за час выпало больше трети от месячной нормы осадков. Больше всего от ливня пострадали Калининский и Выборгский районы — там за двадцать минут зафиксировали 17,7 мм воды при норме в 7,2 мм.
«Система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, на улицах города могут появляться скопления воды», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Ливень подтопил дороги на проспекте Энгельса, на пересечении проспекта Луначарского с Энгельса, огромные лужи и с Северного проспекта. На отдельных участках легковым машинам вода достигает до днища.
Напомним, что в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Все из-за грозы и дождя. Главное управление МЧС России по городу предупреждало петербуржцев о резком ухудшении погодных условий.
Проезжая часть превратилась в реку и на проспекте Художников. Помимо дорог, подтопленным оказался также и ТК «Норд», который расположен вблизи метро «Проспект Просвещения».
С последствиями ливня также столкнулись некоторые пешеходы: чтобы перейти улицу, некоторые жители снимают с себя обувь и идут босиком, а кого-то даже мокрые ноги не могут смутить.
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