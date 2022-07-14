В Петербурге проведут серию утренних акций «На каникулы на велосипеде» — с завтраками во Дворе Гостинки и паблик-токами

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, в рамках акции «На каникулы на велосипеде» утренний проезд по городу послужит разминкой перед рабочим днем. Продолжится событие завтраком во Дворе Гостинки — со свежими булочками и кофе.

Во время завтрака пройдут паблик-токи от лидеров заезда, где они поделятся своим велоопытом, расскажут про лайфхаки и ответят на вопросы участников — как перебороть страх перед дорогой, как отправиться в первое велопутешествие и другие темы.

«Мы хотим, чтобы кататься на велосипеде по городу было комфортно всем. Заезды группами помогают новичкам адаптироваться к дороге. Чем больше велосипедистов будет на дороге, тем безопаснее станет дорога для всех участников движения», — комментирует команда акции.

Первая серия акции «На каникулы на велосипеде» состоится 15 июля, спикером и лидером заезда станет автор канала «Схожу, пожалуй» и городской велосипедист с 8-летним стажем Даша Копылова. Принять участие в акции может любой желающий, главное — взять велосипед и зарегистрироваться на заезд по ссылке.

Следующие заезды в рамках акции пройдут 22 и 29 июля.