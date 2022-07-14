Какие регионы России ожидает сильная жара, а какие — ливни с грозами? Рассказал глава Гидрометцентра Вильфанд

По данным Вильфанда, наиболее жаркая погода ожидается в ближайшие два-три дня в «достаточно неожиданных регионах»: Магаданской и Архангельской областях, в Якутии, на Камчатке и востоке Коми, где ожидается до 30 градусов жары, а также на Урале — в Екатеринбурге температура будет выше нормы на четыре-пять градусов, в Челябинской, Курганской областях, где прогнозируется до 36 градусов со знаком «плюс».

14 июля в Московской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской, Костромской областях прогнозируют сильный дождь и грозу. 15 и 16 июля сильный дождь, гроза и ветер ожидают Ростовскую область. «В отдельных регионах будет неспокойно. Так, 15-16 июля в южной половине Приморского края будет сильный и очень сильный дождь, на юго-востоке края — продолжительный сильный дождь. Общее количество осадков за двое суток составит 100 миллиметров. Это месячная норма», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Напомним, четверг Петербург встречает во власти циклона «Барбара», который вернет в город дожди и прохладную погоду. В пятницу, 15 июля, пройдут кратковременные дожди, днем местами возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +19…+21. В субботу, 16 июля, местами ожидается кратковременный дождь. В ночное время суток столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем воздух прогреется лишь до +18…+20.