Суперлуние представляет собой явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг планеты, а само суперлуние позволяет увидеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Обычно из 12 или 13 полнолуний в году 3 или 4 можно классифицировать как суперлуние. Как рассказали накануне в Московском планетарии, обычно суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня.

Если совпадения этих двух моментов бывают каждый год, то случай прошлой ночью оказался довольно редким: 13 июля разница между перигеем и полнолунием составила чуть больше 9,5 часов.

Напомним, в ночью с 12 на 13 июля ненастный день сменился ясной ночью, и петербуржцы смогли увидеть огромную красную Луну. Показываем фото и видео природного явления.