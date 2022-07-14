По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 июля, Петербург окажется во власти североатлантического циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом. Названный немецкими метеорологами «Барбара» («Barbara»), он постепенно закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается южный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, по данным Леса, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха продолжит понижаться.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 15 июля, пройдут кратковременные дожди, днем местами возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +19…+21. В субботу, 16 июля, местами ожидается кратковременный дождь. В ночное время суток столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем воздух прогреется лишь до +18…+20.