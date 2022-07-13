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Главгосэкспертиза согласовала строительство продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино

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Федеральная экспертиза одобрила проектную документацию строительства продолжения Пискаревского проспекта — участка в Ленинградской области, идущего в обход Мурино. Об этом сообщает пресс-служба областного дорожного комитета.

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Областная часть пройдет по территории Ржевского полигона, а Петербург будет возводить свою часть. Участок протяженностью 6,5 километра с мостом через Охту пройдет до Токсовского шоссе около Кузьмолово, где развернут большую развязку. Ожидается, что это должно помочь избавиться от пробок на Токсовском шоссе в Мурино и Новом Девяткино (пробочный участок останется в стороне). Начало строительства запланировано на 2022 год.

«Сложность разработки проекта была во многом обусловлена тем, что магистраль частично проходит по землям Ржевского полигона, для чего дорожникам потребовалось согласие Министерства обороны РФ», — отмечается в сообщении комитета.

Этот проект в числе приоритетных, он получил из федерального бюджета 4,4 млрд рублей в рамках инфраструктурных кредитов. Помимо этого, область получила 2,2 млрд рублей, которые были одобрены федеральным правительством в качестве прямой субсидии на несколько лет.

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