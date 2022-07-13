Фото и видео дня: в Петербурге увидели огромную красную Луну

А еще в ночь с 13 на 14 июля Луна подойдет к Земле максимально близко за весь 2022 год. Небесное тело приблизится на 357 263 километра. Оно будет казаться 30% ярче и на 14% больше в диаметре. Это самое большое суперлуние в году.

«Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко», — сообщает Московский планетарий.