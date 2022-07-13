Водителя соцтакси, напавшего на 70-летнюю петербурженку с инвалидностью, приговорили условному сроку

Согласно материалам дела, которые публикует Объединенная пресс-служба судов Петербурга, 15 сентября 2021 года Кулиев, находясь в припаркованной около поликлиники №38 машине социального такси, «действуя умышленно, из хулиганских побуждений, беспричинно совершил насилие в отношении инвалида первой группы, передвигающуюся с тростью». Он «умышленно ударил рукой» женщину по макушке головы, затем ударил рукой в район левого уха, после чего схватил рукой за волосы и притянул к себе, причинив ей тем самым «физическую боль и телесное повреждение» в виде ушиба мягких тканей заушной области.

После этого он, «действуя без перерыва во времени, выражая явное неуважение к обществу и желая противопоставить себя окружающим», применил физическое насилие девушке, которая пыталась оказать помощь и защитить пенсионерку от хулиганских действий — плюнул ей в лицо, после чего ударил в область левого предплечья и левой щеки металлической дверью автомобиля, на водительское сиденье которого он садился, причинив ей тем самым физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей лица слева, ссадины левой щечной области, а также ушиба мягких тканей левого плеча в верхней трети.

Рассмотрев дело, Смольнинский районный суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 3 года, а также взыскал в пользу потерпевшей 150 тысяч рублей — в счет компенсации морального вреда.