В Петербурге обнаружили еще один пригодный для купания водоем

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу с мая проводят мониторинг качества воды на 24 городских пляжах. По состоянию на 12 июля сотрудники собрали 480 проб воды для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Они показали, что нормам соответствуют только два городских водоема: Ольгинский пруд напротив парка Сосновка и Верхнее Суздальское озеро в Озерках.

Все остальные акватории, в том числе пляжи Финского залива в Курортном и Приморском районах Петербурга, санитарным нормам не соответствуют, и купаться там не рекомендуется, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 23 июня сообщалось, что в Петербурге остался только один водоем, в котором Роспотребнадзор разрешил купаться. Пригодным оказался Ольгинский пруд напротив парка Сосновка в Выборгском районе.