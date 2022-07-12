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Движение в центре Петербурга ограничат из-за репетиции военно-морского парада

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Репетиция военно-морского парада на несколько дней ограничит движение в центре Петербурга. Публикуем расписание и список дорог.

Shutterstock.com

Временное ограничение в виде прекращения движения автотранспорта будет введено:

  • с 19:00 до 22:00 в четверг, 14 июля;
  • с 19:00 до 23:00 во вторник, 19 июля;
  • с 19:00 до 23:00 в четверг, 21 июля.

Для движения в это время будут недоступны участки автомобильных дорог на:

  • Адмиралтейской набережной;
  • Сенатской набережной — от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
  • Адмиралтейском проезде.

В 2022 году День военно-морского флота пройдет 31 июля. Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру I — после того как 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. В России праздник учрежден в 2006 году. В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.

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