Движение в центре Петербурга ограничат из-за репетиции военно-морского парада

Репетиция военно-морского парада на несколько дней ограничит движение в центре Петербурга. Публикуем расписание и список дорог.
Временное ограничение в виде прекращения движения автотранспорта будет введено:
- с 19:00 до 22:00 в четверг, 14 июля;
- с 19:00 до 23:00 во вторник, 19 июля;
- с 19:00 до 23:00 в четверг, 21 июля.
Для движения в это время будут недоступны участки автомобильных дорог на:
- Адмиралтейской набережной;
- Сенатской набережной — от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Адмиралтейском проезде.
В 2022 году День военно-морского флота пройдет 31 июля. Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру I — после того как 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. В России праздник учрежден в 2006 году. В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.
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