Возвращение 30-градусной жары и продолжение ливневых дождей: «Зельда» прогреет Петербург, но ненадолго

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться теплым сектором южного циклона, получившим название «Зельда». Не сумев преодолеть сопротивление мощного антициклона, расположившегося над Уралом, «Зельда» продолжит кружить над регионом, медленно смещаясь своим центром к юго-западу.

«А ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. В Санкт-Петербурге за день может выпасть до 8-13 миллиметров осадков, по области местами до 18 миллиметров», — рассказал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +28…+30 градусов, по области +26…+31. Ветер ожидается северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, по данным Леуса, в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха понизится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 13 июля, после ночных кратковременных дождей обойдется без осадков — уже в дневное время. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем +23…+25. В четверг, 14 июля, ночью без осадков, тогда как днем, наоборот, местами вновь пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем +21…+23.