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«Ночлежка» запустила сбор питьевой воды для бездомных в Петербурге и Москве

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Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила ежегодный сбор питьевой воды. Также можно принести многоразовые бутылки для нее — рассказываем, куда именно.

Shutterstock.com

Акция по сбору питьевой воды стартовала сегодня и продлится до 24 июля включительно — однако даже если принести ее позже, то в «Ночлежке» «всегда будут ей рады». В организации принимают негазированную воду в бутылках емкостью 0,5-0,6 литра — такие бутылки удобнее раздавать и не тяжело носить с собой.

Вместе с водой также принимают многоразовые бутылки объемом от 0,5 до 1 литра, чтобы бездомные люди могли пополнять их самостоятельно. «Идеально, если это будут бутылки, пригодные и для горячей воды», — говорят в «Ночлежке».

В Петербурге питьевую воду и бутылки для бездомных можно принести в приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112б, вход с улицы Расстанная — в любой день с 10:00 до 22:00: «Если калитка закрыта, нажмите кнопку домофона и скажите дежурному, что вы привезли воду для бездомных людей».

В Москве воду принимают в «Ночлежке» по адресу Бумажный проезд 2/2, строение 6, ежедневно с 10:00 до 22:00, а также в баре «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14/5 в любой день с 12:00 до 22:30.

Всю собранную воду раздадут нуждающимся людям на стоянках «Ночного автобуса» и в пунктах выдачи.

Благотворительная организация «Ночлежка»

Об акции по сбору питьевой воды для бездомных:

В Москве и Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды. Бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов. Проводя акцию «Как пить дать» каждое лето, мы не просто собираем воду для питья, но и напоминаем обществу о том, что у бездомных людей вообще нет доступа к самым необходимым вещам, в том числе — к воде.

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