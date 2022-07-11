Петербургские работодатели все больше нуждаются в новых сотрудниках. Кого ищут чаще всего?

Согласно результатам опроса исследования hh.ru, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах образования, репетиторах и научных специалистах — в июне в Петербурге было открыто сразу на 26,3% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли:

юристы (+15,9%);

маркетинг и реклама (+14,5%);

административный персонал (+14,3%);

транспорт, логистика (+13,5%);

страхование (+13,4%);

закупки (+12%);

домашний персонал (+11,2%);

добыча сырья (+10,3%);

рабочий персонал (+9,4%).

При этом количество новых предложений о работе сократилось лишь в двух сферах: на 1,2% в IT-секторе и на 20% — в госслужбе.

Самыми востребованными в Петербурге остаются специалисты сферы продаж — на них приходится 33% всех вакансий июня. На втором месте начинающие специалисты — 17% вакансий). На третьем, несмотря на небольшое снижение числа новых вакансий, IT-специалисты — 15%, на четвертом строители — 14%, замыкают пятерку лидеров специалисты производственных специальностей — 13%.

Напомним, ранее аналитики hh.ru подвели итоги второго квартала 2022 года в контексте петербургского рынка труда. Рассказываем, какие специалисты наиболее востребованы, какие зарплаты предлагают, а также в каких отраслях и сферах больше всего нужны работники.