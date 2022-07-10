18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Видео: замеченный у Новой Голландии нерпенок поселился под одним из мостов

Поделиться:

Нерпенок, которого еще в апреле видели в Новой Голландии, решил там остаться. В сообществе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте» показали, как он обжился под одним из мостов.

«Теперь за местами его ночлега будут присматривать», — добавили в Фонде друзей балтийской нерпы. В комментариях пользователи сети возмутились, что малышу приходится жить в такой «мусорке». Они предлагают перевезти его на Ладожское озеро. Однако другие, напротив, считают, что ему там вполне комфортно и что он сам в состоянии уплыть в другое место. Кроме того, в комментах пишут, что поймать животное будет не так просто: «Он бодр и реактивен, так что только наблюдать».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: