Видео: замеченный у Новой Голландии нерпенок поселился под одним из мостов

«Теперь за местами его ночлега будут присматривать», — добавили в Фонде друзей балтийской нерпы. В комментариях пользователи сети возмутились, что малышу приходится жить в такой «мусорке». Они предлагают перевезти его на Ладожское озеро. Однако другие, напротив, считают, что ему там вполне комфортно и что он сам в состоянии уплыть в другое место. Кроме того, в комментах пишут, что поймать животное будет не так просто: «Он бодр и реактивен, так что только наблюдать».