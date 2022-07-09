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В Петербурге эвакуировали посетителей фестиваля Epic Con. Они простояли в огромной очереди

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В Петербурге эвакуировали посетителей здания, где проходит фестиваль Epic Con. Перед этим им пришлось отстоять в огромной очереди. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» организаторов фестиваля.

Как говорится в сообщении, такое решение приняла администрация выставочного комплекса Design district DAA на Красногвардейской площади. DAA. Посетителей попросили освободить помещение по техническим причинам.

«Просим всех покинуть территорию комплекса DAA! Просим вас следовать указаниям службы безопасности и покинуть территорию выставочного комплекса DAA, воспользовавшись ближайшим к вам выходом!» – отмечается в публикации.

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