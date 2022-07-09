Спасенный тюлень Уран опять поплыл в Финляндию

Тюленя Урана, которого спасли у ЛАЭС волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы, обнаружили у берегов Финляндии. Местоположение своего бывшего подопечного засекли на одном из маленьких островов залива.
«Наш Уранчик после месяца путешествий наконец-то решил хорошенько отоспаться, и сегодняшней ночью он вылез на островок Lillgrunet в Финляндии. На фото можно увидеть? как этот и соседние островки выглядят. Нам кажется, что это очень милое местечко. Желаем Урану спокойной ночи и хороших снов», — рассказали специалисты.
В комментариях пользователи сети отметили, что «маленький путешественник» выбрал красивое место для отдыха.
Напомним, тюлени Шепелев, Казаков и Уран стали первыми выпускниками Фонда друзей балтийской нерпы в 2022 году. Они отправились в вольное плавание в водах Финского залив в начале июня. Показываем, как это было, и рассказываем историю уже бывших (или не совсем) подопечных фонда.
В конце июня 2022 года Уран не захотел быть эмигрантом и вернулся в Россию. Выпущенный в большую воду в начале июня и недолго «поживший» в Финляндии, к концу месяца он вновь был замечен у северных фортов близ Кронштадта. Петербуржцы иронизируют: «Жилье выбирал, смотрел варианты…».
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