Спасенный тюлень Уран опять поплыл в Финляндию

«Наш Уранчик после месяца путешествий наконец-то решил хорошенько отоспаться, и сегодняшней ночью он вылез на островок Lillgrunet в Финляндии. На фото можно увидеть? как этот и соседние островки выглядят. Нам кажется, что это очень милое местечко. Желаем Урану спокойной ночи и хороших снов», — рассказали специалисты.

В комментариях пользователи сети отметили, что «маленький путешественник» выбрал красивое место для отдыха.