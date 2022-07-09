Фото дня: более 120 тысяч мусульман пришли к Соборной мечети Петербурга

В эту субботу, 9 июля, мусульмане начали отмечать праздник Курбан-байрам. Так, более 120 тысяч верующих собрались у Соборной мечети, чтобы совершить праздничную молитву. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Петербурга.
Богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев, оно состоялось с 04:15 до 06:00 часов. А всего в торжествах по всему городу участвовали до 200 тысяч верующих. В частности, к Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева на праздничный намаз пришли более 30 тысяч, в молельный дом на «Сенной» — около 30 тысяч, в молельный дом на улице Беринга — почти 2 тысяч человек, а к молельному дому в Красном селе — около 15 тысяч верующих.
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — праздник окончания священного хаджа. Мусульмане его отмечают после 70 дней с момента окончания праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения пророком Ибрахимом (Авраам).
Комментарии (0)