Фото дня: более 120 тысяч мусульман пришли к Соборной мечети Петербурга

Богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев, оно состоялось с 04:15 до 06:00 часов. А всего в торжествах по всему городу участвовали до 200 тысяч верующих. В частности, к Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева на праздничный намаз пришли более 30 тысяч, в молельный дом на «Сенной» — около 30 тысяч, в молельный дом на улице Беринга — почти 2 тысяч человек, а к молельному дому в Красном селе — около 15 тысяч верующих.