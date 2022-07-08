В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности. Все из-за грозы и ливней

По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 9 июля до 20 часов 9 июля «желтый» уровень погодной опасности будет введен в городе. «Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, указывают в пресс-службе Смольного.

Водителей просят, по возможности, воздержаться от поездок на личном автомобиле из-за высокого риска аварий, а пешеходов — проявлять особую осторожность.

Ранее МЧС предупреждал горожан о ливнях, грозах и порывистом ветре. В субботу, 9 июля, в городе местами ожидаются ливни и грозы. Ветер будет южный, юго-восточный — ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +14...+16, градусов днем +23...+25. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Публикуем рекомендации о том, как вести себя при непогоде