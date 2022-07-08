Видео дня: на Суздальском проспекте парашютист совершил мягкую посадку

Видео с эффектным приземлением на Суздальский проспект сняли из окна автобуса, а затем ролик появился в telegram-канале «Мегаполис».

Автор видео поделилась переживаниями за спортсмена: она испугалась, что парашютист приземлится прямо на автобус или проезжую часть. Однако посадка прошла успешно: мужчина с парашютом спустился на тротуар около дома №21 по Суздальскому проспекту.

В комментариях люди вспомнили похожий случай в этом же месте, однако в прошлый раз экстремал зацепился за фонарный столб. Горожане также успели пошутить, что спортсмена могло надуть ветром или же его срочно вызвали на работу прямиком из самолета, в котором он летел на отдых.