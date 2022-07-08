Фото дня: посмотрите на парковку электросамокатов возле знака «Я люблю Мурино»

В августе 2021 года Комитет по транспорту Петербурга представил концепцию пунктов проката электросамокатов. Изменения в правила благоустройства, необходимые для того, чтобы регламентировать размещение кикшеринга в городе, на тот момент уже были подготовлены. Предполагалось, что оставление электросамокатов вне пунктов проката станет недопустимым, а брошенные средства индивидуальной мобильности будут вывозиться, подобно мусору. Однако изменения так и не вступили в силу.

Незадолго до этого в Петербурге ужесточили правила аренды электросамокатов — теперь официально. Рассказываем, какие изменения стали дополнением к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути следования горожан к метро.

В сентябре 2021 года Министерство транспорта России представило финальную версию пакета поправок в ПДД, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности. Ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне — рассказываем, как могут измениться правила для владельцев электросамокатов. Кроме того, по обнародованным ранее данным МВД, по итогам прошедшего года в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, в России погибли 20 человек.