Очередной циклон, повышение температуры и грозы: какой будет погода в Петербурге на предстоящих выходных?

«Сегодня Северную столицу краем своей облачной спирали заденет очередной циклон, выходящий на Скандинавию. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели изменятся мало и останутся близкими к климатической норме», — рассказал о погоде в пятницу, 8 июля, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В субботу, по данным Леуса, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и небольшое повышение температуры.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 9 июля, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, ночью местами. Температура воздуха в ночное время суток составит +14…+16 градусов, днем +22…+24. В воскресенье метеорологическая ситуация останется без изменений: кратковременные дожди, +15…+17 градусов ночью и повышение до +22…+24 днем.